Россия и США, как сообщают СМИ, проведут переговоры по стратегической стабильности в следующую среду в Женеве

Это будет первая подобная встреча после вступления в должность американского президента Джо Байдена.

Россию в переговорах представит команда во главе с замглавы МИДа Сергеем Рябковым, отмечает газета Коммерсант. Он ранее положительно оценил готовность Вашингтона к обсуждению договоренностей в сфере международной безопасности. Кто возглавит американскую делегацию, пока неизвестно, но, по информации американского издания The Hill, еще не утвержденная в должности замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс станет старшим должностным лицом, участвующим в этих переговорах – их неназванный представитель Госдепартамента в беседе с изданием назвал «историческими».

Напомним, что в середине июня по итогам саммита президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями. Как ранее отмечал Рябков, на первой встрече важно обсудить озабоченности сторон. Вероятно, речь пойдет и о гиперзвуковом оружии. Так в Вашингтоне озабочены испытаниями российской ракеты «Циркон», а в российском посольстве предостерегают США от размещения подобных вооружений на территории Европы.

Ранее также сообщалось, что американские ВВС проводят испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования.