На выставке одной картины в Эрмитаже покажут работу Рафаэля «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем»

Шедевр Рафаэля должен был стать частью выставки «Линия Рафаэля» в декабре 2020-го, приуроченной к 500-летию со дня смерти художника. Но из-за коронавирусных ограничений произведение не могли доставить из Франции и картина прибыла в Петербург только недавно. «Мадонна с Младенцем и Иоанн Креститель» написана Рафаэлем во Флоренции в 1507 году. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал приезд знаменитой картины цитата «символом веры музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажора». И добавил: «Прекрасная садовница» -— в Эрмитажном стиле – уединенно. «Мария в платье крестьянки» — так долгое время неофициально именовалась картина в коллекции французских правителей, до тех пор пока коллекционер и знаток искусства Пьер Жан Мариетт в 1720 году не дал ей название «Прекрасная садовница». Вероятно, заказчиком полотна был секретарь папы Льва Х. Рафаэлем полотно дописано не было из-за отъезда художника в Рим, и темно-синий мафорий (длинное женское покрывало) дописывал друг художника Ридольфо Гирландайо.



С 21 июля по 19 сентября картину Рафаэля можно увидеть в Апполоновом зале Зимнего дворца.