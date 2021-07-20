Преображенский суд Москвы продолжит слушания по так называемому «санитарному делу» против брата Алексея Навального

Уголовное дело о нарушении санитарных норм завели после январских протестов из-за задержания вернувшегося из Германии оппозиционера. Следствие обвиняет соратников Навального, а также брата Олега в подстрекательстве к участию в массовых акциях и создании угрозы массового заболевания людей. Стоит напомнить, что в столице как в начале года, так и сейчас действует запрет на митинги из-за коронавируса.

Фигуранты не признают вину. Лишь одному из них удалось избежать судебное следствия. Речь идет о муниципальном депутате Константине Янкаускасе, дело которого прекратили, а изъятые при обыске вещи вернули. Для оставшихся десяти обвиняемых сохраняется прежние меры пресечения – это запрет определенных действий и домашний арест. Их материалы уже слушаются в судах. Так, на прошлом заседании Преображенского суда Олег Навальный успел заявить о своей невиновности. Прокуратура сегодня начнет представлять свои доказательства.

По данным следствия, среди участников январских протестов были два десятка человек, которые могли быть заражены коронавирусом.