Росавиация отказала авиаперевозчикам в заявках на полеты на курорты Египта

При этом еще полторы недели назад президент Владимир Путин отменил запрет на рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Чуть более 230 заявок, по данным Росавиации, было подано авиакомпаниями на полеты в египетские курорты. Официально причины отказа по ним, которые получили, в том числе, Azur Air, «Уральские авиалинии», S7 и Nordwind, не называются. Однако источник интернет-издания РБК в министерстве транспорта сообщил, что это связано с отсутствием рекомендаций оперативного штаба. Роспотребнадзор, в свою очередь, ранее сообщал, что в Египет будет направлена группа экспертов, которые должны оценить эпидемическую ситуацию в стране.

Хургада и Шарм-эль-Шейх – последние египетские города, с которыми до середины июля Россия не возобновляла авиасообщение. Недавно президент Владимир Путин отменил рекомендацию продавать туда путевки и запрет на авиаполеты. При этом сроки, когда чартеры вновь начнут летать в египетские курорты, не назывались. Не уточняются они и после отказа Росавиации согласовать туда рейсы.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено 6 лет назад после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. Три года назад возобновились рейсы в Каир, однако полеты в египетские курорты оставались под запретом. Москва считала местные аэропорты небезопасными.