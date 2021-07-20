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06:48, 20 июля 2021

Участник группы Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию

Он рассказал сайту «Открытые медиа», что накануне, после освобождения от второго за последнее время административного ареста, за ним велась слежка. Софеев надеется, что сможет вернуться в Россию после сентябрьских выборов.
Вчера из страны также уехала другая участница Pussy Riot Вероника Никульшина, также освободившаяся после ареста. Она считает, что власть добивается отъезда всех представителей группы, преследования которых не прекращались на протяжение последних месяцев.


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