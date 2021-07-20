В правительстве оценили рост реальных располагаемых доходов россиян в 3%

Такие данные на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел вице-премьер Андрей Белоусов. При этом, как он выразился, ключевой проблемой на фоне такого «ускоренного восстановительного роста» стала инфляция. Она уже превысила отметку в 6,5%. Власти считают, что по итогам года смогут зафиксировать этот показатель на отметке в 5% — слова вице-премьера приводит агентство ТАСС.
2021-07-20T06:19:08+03:00
2021-07-20T06:19:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:19, 20 июля 2021
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