В правительстве оценили рост реальных располагаемых доходов россиян в 3%

Такие данные на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел вице-премьер Андрей Белоусов. При этом, как он выразился, ключевой проблемой на фоне такого «ускоренного восстановительного роста» стала инфляция. Она уже превысила отметку в 6,5%. Власти считают, что по итогам года смогут зафиксировать этот показатель на отметке в 5% — слова вице-премьера приводит агентство ТАСС.