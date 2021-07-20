Основатель Amazon Джеф Безос отправляется в частный космический полет

На борту корабля не будет ни одного профессионального астронавта.

Запуск с космодрома в Техасе состоится в годовщину высадки американцев на Луну. Аппарат компании Blue Origin Безоса поднимется на высоту 100 километров от Земли – условной границе между атмосферой и космосом. Полет пройдет в полностью автоматическом режиме, продлится 11 минут, три из них пассажиры проведут в невесомости, после чего капсула с людьми вернется на Землю. Ракета-носитель будет использована для следующих запусков.

Компанию миллиардеру составят его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен – первый космический клиент Blue Origin. Билеты продаются за полмиллиона долларов. У конкурента Безоса, основателя Virgin Ричарда Бренсона полет на ракетоплане обойдется в два раза дешевле. Британец недавно сам протестировал свое детище.

Компания Илона Маска запланировала пуск гражданского экипажа в орбитальный полет на осень.