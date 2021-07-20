Черемушкинский суд Москвы начнёт сегодня рассмотрение по существу дела против предпринимателя Василия Бойко-Великого

Ему вменяют хищение и растрату средств ростовского банка «Кредит экспресс».

По версии обвинения Василий Бойко-Великий, имевший десять процентов уставного капитала «Кредит экспресса», и несколько сотрудников банка растратили почти восемьдесят девять миллионов рублей. Как в интервью агентству ТАСС рассказывали в Следственном комитете, обвиняемые оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов организации, а также на сотрудников подконтрольных компаний. По этой версии всего подобных невозвратных кредитов было пятнадцать, при этом, около трёх миллионов от этих денег Бойко-Великий и его коллеги вернули, чтобы создать видимость погашения процентов по договорам.

Предприниматель вины не признаёт. Он утверждает, что это дело завели из-за его «гражданско-патриотической позицией».

Бойко-Великого задержали летом 2019-ого года. Суд тогда отправил его в СИЗО. В мае этого года, предпринимателя перевели под домашний арест, а уже летом, в июне, меру пресечения ослабили до десяти запрета определённых действий.

Ранее Василий Бойко-Великий попал в список самых необычных российских бизнесменов журнала «Форбс». В 2012-ом предприниматель также был председателем оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь»».