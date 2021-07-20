Конституционный суд сегодня решит, могут ли сотрудники следственных изоляторов досматривать адвокатов без протокола

Автор иска уверен, что предписания, которыми руководствуются силовики, противоречат Конституции.

В Конституционный суд обратился адвокат, которого без протокола досмотрели сотрудники следственного изолятора в Татарстане. Судя по материалам иска юрист прошел проверку металлодетектором и сдал сотовый телефон, который нельзя проносить в запретную зону. Однако затем адвоката остановил инспектор, который заметил в его кармане предмет, похожий на телефон. Защитника досмотрели снова, но протокол не составили. Юрист обратился в прокуратуру, однако в ведомстве объяснили, что сотрудник действовал по правилам изолятора, в которых нет исключений для адвокатов. Суды отказали в иске, поскольку по приказу Министерства юстиции протокол составляют только для фиксации нарушений, а инспектор их не обнаружил. Представитель адвоката в Конституционном суде указал, что право досматривать защитников в СИЗО без официального оформления нарушает основной закон. Представители органов власти возразили, что пассажиров в аэропортах также досматривают без протоколов, а работники изоляторов несут особую ответственность за содержание заключенных.

Открытое провозглашение вердикта Конституционного суда проведут онлайн из-за коронавирусных ограничений. Трансляцию начнут в десять утра.