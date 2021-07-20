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06:05, 20 июля 2021

Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми признала вину

18-летняя Валерия Башкирова раскаивается в случившемся, — рассказали агентству ТАСС в окружении семьи девушки. Родственники выразили желание помочь пострадавшей стороне и выплатить компенсацию. Накануне фигурантку дела о смертельном ДТП отправили в СИЗО.

Еще в субботу Башкирова была отправлена под домашний арест. Однако поводом для пересмотра меры пресечения стало требование столичной прокуратуры. После того, как стало известно о смерти второго ребенка, она потребовала ужесточить обвинение на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сама Башкирова при оглашении решения о заключении ее под стражу плакала.

Резонансное ДТП произошло в пятницу. Как следует из опубликованной видеозаписи, автомобиль, за рулем которого находилась Башкирова, не затормозил перед пешеходным переходом, несмотря на то, что машина на соседней полосе это сделала. В этот момент дорогу переходила семья из трех детей, их матери и бабушки.

Два мальчика – одному из них было 3 года, а другому – 5 лет – скончались в больнице. Девятимесячная девочка осталась жива, ее, по данным агентства «Интерфакс». выписали из больницы. Ранее Башкирова говорила, что в момент ДТП отвлеклась от дороги на телефон, при этом ее отец в интервью телеканалу «Москва 24» это отрицал.

Столичные следователи ранее несколько раз обращались с просьбой передать дело Башкировой на их контроль, но прокуратура отказала в этом. Сейчас дело находится на контроле у Следственного департамента МВД.


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