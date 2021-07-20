Он рассказал агентству РИА Новости, что правительство должно дать ответ – нуждается ли страна в такой инфраструктуре или нет. Сейчас владелец описывает ситуацию как «не очень комфортную». Компания S7 ежемесячно тратит на содержание платформы в Приморье более миллиона долларов.
Проект «Морской старт» возник в 1990-х годах. Он позволяет запускать ракеты из экваториальных районов Тихого океана – на это тратится меньше топлива, а доставляемая на орбиту полезная нагрузка возрастает. До 2014 года было совершено более 30 запусков, однако после выхода из проекта Украины, он был заморожен.
Владелец плавучего космодрома «Морской старт» ожидает, что будущее проекта определится в течение месяца
Он рассказал агентству РИА Новости, что правительство должно дать ответ – нуждается ли страна в такой инфраструктуре или нет. Сейчас владелец описывает ситуацию как «не очень комфортную». Компания S7 ежемесячно тратит на содержание платформы в Приморье более миллиона долларов.