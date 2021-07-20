Владелец плавучего космодрома «Морской старт» ожидает, что будущее проекта определится в течение месяца

Он рассказал агентству РИА Новости, что правительство должно дать ответ – нуждается ли страна в такой инфраструктуре или нет. Сейчас владелец описывает ситуацию как «не очень комфортную». Компания S7 ежемесячно тратит на содержание платформы в Приморье более миллиона долларов.

Проект «Морской старт» возник в 1990-х годах. Он позволяет запускать ракеты из экваториальных районов Тихого океана – на это тратится меньше топлива, а доставляемая на орбиту полезная нагрузка возрастает. До 2014 года было совершено более 30 запусков, однако после выхода из проекта Украины, он был заморожен.