Власти Колумбии отчитались о задержании шести подозреваемых в организации покушения на президента

Среди них несколько военных, которые могут быть причастны к деятельности местной леворадикальной группировки – пишет газета «Тьемпо».

Покушение, о котором идет речь, произошло месяц назад. Неизвестные обстреляли вертолет на борту которого находились глава государства Иван Дуке, а также министры обороны и внутренних дел. В ходе атаки никто не пострадал.