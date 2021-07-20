Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США

Переговоры с Энтони Блинкеном продлились около часа – сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской, которую белорусская оппозиция считает победительницей президентских выборов. В ходе встречи она призвала США дать сигнал России, что Москва может играть конструктивную роль в ситуации, которая сейчас сложилась в республике. Тихановская также считает нужным принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых журналистов, поддержать гражданское общество и усилить давление на режим Лукашенко.
2021-07-20T05:07:29+03:00
2021-07-20T05:07:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 20 июля 2021
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