Светлана Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США

Переговоры с Энтони Блинкеном продлились около часа – сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской, которую белорусская оппозиция считает победительницей президентских выборов. В ходе встречи она призвала США дать сигнал России, что Москва может играть конструктивную роль в ситуации, которая сейчас сложилась в республике. Тихановская также считает нужным принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых журналистов, поддержать гражданское общество и усилить давление на режим Лукашенко.