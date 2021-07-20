Российский президент предложил дать ему право продлять срок службы маршалов, генералов и адмиралов

Законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает, что глава государства сможет сам определять предельный возраст пребывания в должности высших офицеров. Сейчас, согласно закону, контракт можно заключать лишь до достижения ими 70 лет.

Ранее Владимир Путин вносил законопроект, отменяющий возрастные ограничения для назначенных им чиновников, а до того получил возможность неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.