В сеть утекла база данных сервиса для маскировки реальной контактной информации

В файле содержатся имена, адреса электронной почты, IP-адреса, частичные номера платежных карт и суммы платежей – пишет газета «Коммерсант». Речь идет о сервисе sms-activate, который обычно используют, чтобы анонимно авторизоваться в социальных сетях, мессенджерах, торговых площадках и на других ресурсах. Утекшая база содержит более 160 тысяч уникальных адресов. Эксперты предупреждают, что эти данные могут использовать мошенники и маркетологи.