В сеть утекла база данных сервиса для маскировки реальной контактной информации

В файле содержатся имена, адреса электронной почты, IP-адреса, частичные номера платежных карт и суммы платежей – пишет газета «Коммерсант». Речь идет о сервисе sms-activate, который обычно используют, чтобы анонимно авторизоваться в социальных сетях, мессенджерах, торговых площадках и на других ресурсах. Утекшая база содержит более 160 тысяч уникальных адресов. Эксперты предупреждают, что эти данные могут использовать мошенники и маркетологи.
2021-07-20T05:06:43+03:00
2021-07-20T05:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 20 июля 2021
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