Z Архив новостей новости
5 0 6 1
05:06, 20 июля 2021

В сеть утекла база данных сервиса для маскировки реальной контактной информации

В файле содержатся имена, адреса электронной почты, IP-адреса, частичные номера платежных карт и суммы платежей – пишет газета «Коммерсант». Речь идет о сервисе sms-activate, который обычно используют, чтобы анонимно авторизоваться в социальных сетях, мессенджерах, торговых площадках и на других ресурсах. Утекшая база содержит более 160 тысяч уникальных адресов. Эксперты предупреждают, что эти данные могут использовать мошенники и маркетологи.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Зачем Путин написал статью о «единстве русских и украинцев»: мнение Алексея Венедиктова Зачем Путин написал статью о «единстве русских и украинцев»: мнение Алексея Венедиктова Для кого написана статья и по какому принципу президент выбирает темы для письменных высказываний…

5 229 6 90114 13.07
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К пониманию проблемы одного народа Народ один. Государствообразующие нации разные…

5 87 6 29769 13.07
Блоги

Дмитрий Травин экономист, журналист

Учимся истории у Путина Трудно придумать более примитивную трактовку истории России, но она целиком основана на путинской методологии исторического исследования…

5 185 6 72269 13.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неоднозначный праздник Президент Зеленский назвал Конституцию по случаю праздника «молодой и мудрой». Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось…

5 169 6 15857 15.07
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Литва. «Исторически выдержанная» русофобия «Форум свободной России» и прочие «интеллектуальные посиделки» российских несистемных оппозиционеров именно в Вильнюсе имеют под собой и историко-идеологическую почву. Речь здесь, конечно, в первую очередь о Великом Княжестве Литовском…

5 189 6 18242 17.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральные вы наши Закон – строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения. Хэштег #KilltheBill стал не менее популярным, чем фильм Тарантино…

5 248 6 29844 14.07
Блоги

+ Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Презентация запланирована уже на завтра…

5 171 6 22552 19.07
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Ложная логическая конструкция Если Россия в будущем изменит свой подход к политической модели (либо это сделает Украина), вопрос сближения решится сам собой, без всяких статей — как это происходит с Белоруссией…

5 55 6 20775 13.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О визите спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова на Украину и чем он закончился для свободы слова Ведущая роль Украины в такой сфере, как обеспечение свободы слова – это пример политического и юридического оксюморона, блистательное по своей наглости проявление той самой дезинформации…

5 198 6 27767 17.07
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Главная ошибка Путина – неввод войск весной 14-го года в Украину Речь идет о насильственной смене идентичности, с помощью этой анти-России создать такой конфликт, с помощью которого сменить руководство России, назначить марионетку типа Навального…

5 233 6 35155 15.07
Блоги

+ В Великобритании проходят премьерные показы оперы об отравлении Александра Литвиненко В Великобритании проходят премьерные показы оперы об отравлении Александра Литвиненко Разрешение на постановку дала его вдова Марина Литвиненко…

5 50 6 7745 15.07
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Андрей Луговой гость: Андрей Луговой депутат Госдумы, член фракции ЛДПР

Какой бы сценарий не был бы показан в этой опере, я думаю, что сценарий все равно писался в недрах спецслужб Великобритании, и вместо этого оперного ужаса я с удовольствием посмотрел бы засекреченное уголовное дело о гибели Литвиненко…

5 68 6 10873 15.07
#слушать 23:39 8читать $скачать HD / SD
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

От авианосных корыт до птеродактиля на сверхзвуке Почему деньги должны направляться на милитари-проекты, а не на строительство канализации в сельских районах, приведение в порядок туалетов в школах, на меры по предотвращению и тушению пожаров, наконец?..

5 105 6 18774 19.07
Интервью Интервью

Николай Рыбаков гость: Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Сейчас нужно предпринимать экстренные меры. Наша позиция: нужно ввести сейчас режим нерабочих дней на 2 недели с возможностью продления еще на неделю…

5 41 6 8213 15.07
#слушать 52:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Об историческом будущем России и Украины В последней статье Путина желаемая Россия предстает уже как моноэтническое государство, как территория, где культурно-исторические рубежи должны совпадать с политическими границами…

5 219 6 44833 19.07
Блоги

+ Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» 23:12 Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Если свобода людей вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать об ограничениях. То же самое касается и государств…

5 123 6 34411 13.07
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

18-летнюю девушку, сбившую троих детей на пешеходном переходе, отправили в СИЗО до 16 сентября Валерию Башкирову обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц…

5 40 6 16424
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Может, Путин не имел в виду ничего плохого. Но у него получилась статься о вкусной и здоровой пище. В качестве вкусной и здоровой пищи фигурирует Украина. Отношение к ней — как к котлете, которая исторически сервирована под московскую вилку…

5 30 6 86715 14.07
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3493004
«Российские авантюристы XVII-XIX веков»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5420 18.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не QR тебе Столица. Россиян сливают Каждый день Крым ставит новые антирекорды — и где та грань, за которой начнётся катастрофа и паралич местного здравоохранения? А может, она уже началась и нам просто не говорят?..

5 54 6 286544 18.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионеры, заберите свои деньги Пенсионеры, заберите свои деньги У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют. Тем удивительнее ситуация, когда россияне, которым положена выплата накопительной части пенсии, не обращаются за ней…

5 41 6 242815 13.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9193585
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4969503

Сегодня в эфире