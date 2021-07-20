Педро Кастильо официально объявлен новым президентом Перу

С соответствующим заявлением выступил Центризбирком страны. Представитель леворадикальной партии «Свободное Перу», согласно подсчетам, во втором туре выборов, прошедших 6 июня, набрал чуть больше 50% голосов. Его соперница Кейко Фухимори из правой партии «Народная сила» сказала, что готова принять поражение после того, как Национальная избирательная коллегия отклонила несколько апелляций от ее команды. Избранный президент вступит в должность через неделю.