Педро Кастильо официально объявлен новым президентом Перу

С соответствующим заявлением выступил Центризбирком страны. Представитель леворадикальной партии «Свободное Перу», согласно подсчетам, во втором туре выборов, прошедших 6 июня, набрал чуть больше 50% голосов. Его соперница Кейко Фухимори из правой партии «Народная сила» сказала, что готова принять поражение после того, как Национальная избирательная коллегия отклонила несколько апелляций от ее команды. Избранный президент вступит в должность через неделю.
2021-07-20T04:08:59+03:00
2021-07-20T04:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 20 июля 2021
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