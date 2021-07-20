Политика театра позволяет воспитывать личность через духовно-нравственные ценности – об том говорится в протоколе заседания, выдержки из которого приводит агентство ТАСС. Как считают в Общественном совете, МХАТ должен быть всемерно поддержан государством.
Ранее президент театра Татьяна Доронина написала президенту страны письмо с просьбой помочь сохранить МХАТ, изменивший свой репертуар с новым художественным руководителем Эдуардом Бояковым. После этого временный директор МХАТ попросил Совет оценить репертуар.
Общественный совет при Минкульте счел репертуар МХАТа им. Горького соответствующим целям национального развития
Политика театра позволяет воспитывать личность через духовно-нравственные ценности – об том говорится в протоколе заседания, выдержки из которого приводит агентство ТАСС. Как считают в Общественном совете, МХАТ должен быть всемерно поддержан государством.