Общественный совет при Минкульте счел репертуар МХАТа им. Горького соответствующим целям национального развития

Политика театра позволяет воспитывать личность через духовно-нравственные ценности – об том говорится в протоколе заседания, выдержки из которого приводит агентство ТАСС. Как считают в Общественном совете, МХАТ должен быть всемерно поддержан государством.

Ранее президент театра Татьяна Доронина написала президенту страны письмо с просьбой помочь сохранить МХАТ, изменивший свой репертуар с новым художественным руководителем Эдуардом Бояковым. После этого временный директор МХАТ попросил Совет оценить репертуар.