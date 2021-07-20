Власти Германии предварительно оценили ущерб железным и автомобильном дорогам от наводнения в 2 миллиарда евро

В Министерстве транспорта подчеркнули необходимость скорейшего ремонта разрушенных мостов, железнодорожного полотна, дорог и вышек сотовой связи – сообщает агентство ДПА. Окончательное решение по поводу выделения денег пострадавшим регионам должны принять уже завтра.

Ливни, спровоцировавшие разрушительное наводнение, шли в Германии и некоторых соседних странах с 12 июля. По последним данным, число жертв стихии превысило 160 человек.