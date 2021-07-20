Армения обвинила Азербайджан в применении гранатометов на границе

По данным Минобороны, накануне вечером в течение нескольких часов были обстреляны армянские позиции на участке Ерасх. Ведомство отмечает, что ситуация остается напряженной и предупреждает о том, что любая провокация будет встречена жестким ответом. В свою очередь в Баку говорят, что позиции Азербайджанской Армии были обстреляны со стороны Армении. О потерях в ходе инцидента не сообщалось.

В последнее время стороны все чаще обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, о котором они договорились прошлой осенью.