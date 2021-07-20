Вашингтон и Берлин в ближайшие дни могут объявить о сделке по «Северному потоку-2»

Об этом рассказали источники агентства Рейтер. Как утверждается, одним из ключевых условий станет увеличение немецких и американских инвестиций в энергетические преобразования на Украине, а также энергобезопасность и энергоэффективность. Еще один собеседник агентства сказал, что соглашение позволит избежать возобновления санкций США против оператора трубопровода и его руководства.

Проект «Северный поток-2», который позволит поставлять газ в Европу по дну Балтийского моря, планируется завершить этой осенью.