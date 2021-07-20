В ближайшие два дня движение на Крымском мосту могут ограничить

Как сообщает Министерство транспорта, это связано с тренировками пожарных расчетов, которые затронут автодорожную часть моста. Обещают, что ограничения будут кратковременными.

Движение по Крымскому мосту открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда запустили по железнодорожной части к концу 2019-го, а год назад к ним присоединились и грузовые составы. Протяженность Крымского моста 19 километров – он считается самым длинным в России и Европе. Официально стоимость строительства объекта превысила 220 миллиардов рублей.