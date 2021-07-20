В частности, как пишет газета РБК, это вскоре смогут сделать клиенты «Открытия» и Росбанка. К сервису также подключатся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.
Платежная система «Мир» сообщила о технической возможности начать процесс подключения национальных карт к Apple Pay еще в апреле. До этого карты можно было использовать только в кошельках на смартфонах с операционной системой Android.
Крупные российские банки добавили возможность оплачивать покупки картами «Мир» с помощью мобильного кошелька Apple Pay
В частности, как пишет газета РБК, это вскоре смогут сделать клиенты «Открытия» и Росбанка. К сервису также подключатся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.