Франция столкнулась с четвертой волной коронавируса

Об этом со ссылкой на официального представителя правительства пишет газета Le Figaro. Власти отмечают, что динамика эпидемии на этот раз более высокая, чем на любом из предыдущих этапов. Число случаев заражения за неделю увеличилось на 125%. На этом фоне правительство намерено сохранить пропускную систему в некоторых торговых центрах.

Уже завтра парламент должен утвердить законопроект, который обяжет всех медицинских работников во Франции привиться от коронавируса. При этом уже почти неделю в стране идут протесты против этой инициативы.