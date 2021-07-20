Агентство Рейтер сообщает, что его источник в Госдепартаменте назвал «кубинский» вопрос в числе приоритетных с тех пор, как Белый дом заняла администрация Джо Байдена. Ожидается, что протесты, которые охватили островное государство на прошлой неделе, приведут к изменению политики США и что уже вскоре будет объявлено о первых шагах на этот счет.
Ранее президент Кубы призвал своих сторонников выйти на улицы для предотвращения провокаций против властей. Он возложил ответственность за организацию беспорядков на Соединенные Штаты.
Вашингтон намерен объявить о пересмотре политики в отношении Кубы
Агентство Рейтер сообщает, что его источник в Госдепартаменте назвал «кубинский» вопрос в числе приоритетных с тех пор, как Белый дом заняла администрация Джо Байдена. Ожидается, что протесты, которые охватили островное государство на прошлой неделе, приведут к изменению политики США и что уже вскоре будет объявлено о первых шагах на этот счет.