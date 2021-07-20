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03:06, 20 июля 2021

Вашингтон намерен объявить о пересмотре политики в отношении Кубы

Агентство Рейтер сообщает, что его источник в Госдепартаменте назвал «кубинский» вопрос в числе приоритетных с тех пор, как Белый дом заняла администрация Джо Байдена. Ожидается, что протесты, которые охватили островное государство на прошлой неделе, приведут к изменению политики США и что уже вскоре будет объявлено о первых шагах на этот счет.
Ранее президент Кубы призвал своих сторонников выйти на улицы для предотвращения провокаций против властей. Он возложил ответственность за организацию беспорядков на Соединенные Штаты.


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