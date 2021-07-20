Пентагон назвал российские разработки в области гиперзвукового оружия дестабилизирующим фактором

Официальный представители американского Минобороны в ходе брифинга отметил, что такие ракеты могут нести ядерный заряд, тогда как США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении, сообщает агентство ТАСС.

Накануне российские военные отчитались о еще одном успешном запуске крылатой ракеты «Циркон». Планируется, что новым оружием оснастят подводные лодки и корабли ВМФ.