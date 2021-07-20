Сирийское ПВО отразило ракетную атаку в провинции Алеппо

Как сообщает агентство SANA, удар нанесла израильская армия. Журналисты опубликовали в Твиттере кадры ночного неба, на котором видны всполохи взрывов. По информации телеканала «Аль-Хадас», целями стали склады с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, воюющим на стороне сирийской армии. Ополченцы понесли потери.

До этого об отражении ракетных ударов Израиля агентство сообщало месяц назад. Тогда утверждалось, что запуски производились с территории соседнего Ливана.