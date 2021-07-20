В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия

Житель штата Флорида, принимавший участие в беспорядках, получил восемь месяцев тюрьмы, пишет местная пресса. Ранее он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса, и в частности утверждению результатов голосования коллегии выборщиков, а также сказал, что незаконно прорвался в зал заседаний Сената. Всего в рамках разбирательств по следам событий, прошедших в начале года, обвинения предъявлены более чем полутысяче человек.

6 января после того, как Дональд Трамп сказал, что не признает поражения на президентских выборах, в Капитолий прорвались его сторонники. В ходе беспорядков пятеро погибли.