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02:06, 20 июля 2021

В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия

Житель штата Флорида, принимавший участие в беспорядках, получил восемь месяцев тюрьмы, пишет местная пресса. Ранее он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса, и в частности утверждению результатов голосования коллегии выборщиков, а также сказал, что незаконно прорвался в зал заседаний Сената. Всего в рамках разбирательств по следам событий, прошедших в начале года, обвинения предъявлены более чем полутысяче человек.
6 января после того, как Дональд Трамп сказал, что не признает поражения на президентских выборах, в Капитолий прорвались его сторонники. В ходе беспорядков пятеро погибли.


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