Валерия Башкирова, сбившая детей на пешеходном переходе, признает вину и раскаивается

Об этом агентству ТАСС рассказали в окружении семьи девушки, родсвтенники выразили желание помочь пострадавшей стороне и выплатить компенсацию. Накануне обвиняемую по делу о смертельном ДТП, отправили в СИЗО.

Авария произошла в пятницу на западе Москвы. 18-летняя водитель сбила троих детей, которые переходили дорогу вместе с родителями. Двое старших мальчиков позже скончались в больнице. 9-месячная девочка госпитализирована.