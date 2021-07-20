Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по вакцинации беременных от коронавируса

В ВОЗ пришли к выводу, что она имеет больший приоритет, чем было принято считать раньше. Это значит, что страны, имеющие ограниченный объем вакцин, должны прививать женщин, вынашивающих ребенка, во вторую очередь после медиков, пожилых граждан и людей с хроническими болезнями.

Кроме того, кормящим матерям посоветовали не отказываться от вскармливания из-за вакцинации, так как считается, что иммунитет может передаваться с молоком к ребенку.