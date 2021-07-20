ФСБ опубликовала список информации, которую иностранцы могут использовать против России

В перечень попали данные о дисклокации, вооружении и численности военнослужащих, подготовке войск, местах хранения оружия и боеприпасов, а также персональные данные военных и их семей. Кроме того спецслужба отнесла к таким сведениям почти все данные о работе Роскосмоса. Те, кто собирает такую информацию могут быть причислены к иностранным агентам.

Прошлым летом журналиста Ивана Сафронова, занимавшего пост советника Роскосмоса, арестовали по делу о госизмене. До этого он успел проработать в госкорпорации несколько месяцев.