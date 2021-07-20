Компания Amazon заблокировала в своем облачном сервисе израильского разработчика программы для слежки за людьми

Это произошло вскоре после публикации расследования, согласно которому, спецслужбы десятка стран использовали программное обеспечение Pegasus, чтобы шпионить за политиками, журналистами и активистами, критикующими власть – пишет издание Verge. При этом уточняется, что компания NSO Group использует и другие облачные сервисы помимо Amazon.

Обвинения в слежке накануне были выдвинуты в совместном расследовании полутора десятков иностранных СМИ. Разработчик, а также представители правительств некоторых стран, о которых говорилось в публикации, их отвергли.