30 человек погибли в ходе теракта в Багдаде

Вдвое больше ранены – передает телеканал «Аль-Арабия». По сведениям журналистов, которые ссылаются на правоохранительные органы, самодельное взрывное устройство на оживленном рынке привела в действие смертница. Сообщается, что в этот момент там было особенно многолюдно, поскольку многие иракцы целыми семьями пришли, чтобы купить все необходимое перед одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрамом.

Из-за взрыва несколько лавок были разрушены и загорелись. Премьер-министр поручил провести срочное расследование. На улицах усилены патрули.