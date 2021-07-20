«Коммерсант»: Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности

Первая подобная встреча при новой американской администрации состоится в Женеве 28 июля, пишет издание. Российскую команду переговорщиков возглавит замминистра иностранных дел Сергея Рябков. Со стороны США главой делегации может стать одна из заместителей госсекретаря.

Российский и американский лидеры по итогам саммита ранее приняли совместное заявление по стратегической стабильности и объявили о запуске диалога на эту тему.