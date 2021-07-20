Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией

Ограничения останутся в силе еще как минимум до 17 августа, сообщает оперативный штаб. Власти мотивировали это обеспечением защиты здоровья населения.

Танзания была в числе первых стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение еще в прошлом году, однако в середине апреля из-за сложной ситуацией с коронавирусом в стране, полеты туда были приостановлены.

В марте в Танзании от коронавируса умер президент страны, отрицавший эпидемию.