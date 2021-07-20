В Жуковском открывается 15-ый традиционный авиасалон МАКС

МАКС этого года продлится дольше, чем обычно – пять дней вместо трех. Сделано это для того, чтобы не собирать большую толпу и хоть в какой то степени равномерно распределить потоки гостей. Билеты соответственно будут действительны. Наличие ПЦР теста или Куаркода обязательно. Посетители смогут увидеть знаменитые не только в России пилотажные группы «Стрижжи», «Соколы России», «Беркуты» и другие. Кроме того, попав на огромное поле вмещающее до 200 тысяч зрителей, любители авиации получат возможность наблюдать за полетом нового российского пассажирского самолета МС-300, а также Сухой-Суперджет-100 и Ил-114, а также новых вертолетов серий Ка и Ми. Ожидается и групповой полет самолетов Военно-космических сил России.

Авиасалон МАКС закончит свою работу в воскресенье.