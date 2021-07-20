Депутату Мосгордумы от КПРФ Евгению Ступину, поддержавшему Алексея Навального, грозит лишение статуса адвоката

Адвокатская палата Москвы возбудила в отношении него дисциплинарное производство. По словам депутата, это сделано по представлению главы столичного управления Минюста Кирилла Балашова. В документе говорится, что Ступин подавал в органы власти депутатские запросы вместо адвокатских. Ступин это отрицает. В своем YouTube-канале он назвал главной причиной происходящего участие в акции в поддержку оппозиционного политика.

По сведениям Ступина, его дело рассмотрят 4 августа. Он также опасается, что это может стать формальным поводом для лишения его статуса депутата Мосгордумы.

Ранее Ступин рассказывал о требовании однопартийца исключить его из КПРФ за голосование против бюджета Москвы и круглого стола с участием Навального.