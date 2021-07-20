ФСБ подготовила проект списка сведений, получение которых иностранными государствами может быть использовано против РФ

В него включены, в том числе, сведения в области военной и военно-технической деятельности, не составляющие гостайну, а также почти любая информация о деятельности «Роскосмоса». В том числе о целевых программах госкорпорации, их сроках и финансировании; техническом состоянии космических аппаратов и инфраструктуры, закупках комплектующих и оборудования у иностранных производителей. Лица, осуществляющие сбор такой информации, могут быть отнесены к иностранным агентам, говорится в документе.

Летом прошлого года журналиста Ивана Сафронова, проработавшего несколько месяцев советником главы «Роскосмоса», арестовали по делу о госизмене.