Федеральное медико-биологическое агентство начало клинические испытания собственной вакцины от коронавируса

В исследованиях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Они пройдут в Санкт— Петербурге в Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева. Испытания должны завершиться к концу будущего года. Вакцина нацелена на развитие клеточного иммунитета, а в качестве мишени используются консервативные белки коронавируса, наименее подверженные мутациям.

Доклинические испытания завершились в июне. По данным ФМБА, они доказали «безопасность, иммуногенность и защитный потенциал» препарата.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.