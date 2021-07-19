Новая: Два тезки Бориса Вишневского, которые намерены соперничать с ним на сентябрьских выборах, сменили имя и фамилию

Два тезки руководителя фракции «Яблоко» в парламенте Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, которые намерены соперничать с ним на сентябрьских выборах, как выяснила «Новая газета» сменили имя и фамилию. У всех троих отличаются только отчества. О новых выдвиженцах изданию не удалось найти никакой информации в интернете. По сведениям газеты, ранее один из них был Виктором Ивановичем Быковым — секретарем отделения «Единой России» в одном из муниципальных округов Северной Столицы. Другой —Алексеем Шмелевым, его связь с политическими организациями установить не удалось. Когда им позвонил журналист и назвал по фамилии Вишневский, оба сказали, что он ошибся номером и отказались от комментариев.

Борис Лазаревич Вишневский, один из самых популярных оппозиционных политиков Петербурга, собирается баллотироваться на выборы в городское Заксобрание и в Госдуму.

Ранее об участии в выборах его однофамильцев писало интернет-издание «Фонтанка». Сам депутат называл это неплохой рекламой и высокой оценкой его заслуг.