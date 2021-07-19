Путин внес в ГД законопроект, позволяющий увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе высших офицеров

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе высших офицеров. Срок продления контрактов будет определять сам глава государства. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

В пояснительной записке говорится, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить контракт с наиболее опытными и высококвалифицированным» военными, имеющими звание маршала, генерала армии и адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста.