ФСБ подготовила проект списка сведений, получение которых иностранными государствами может быть использовано против РФ

В перечень попала практически любая информация о деятельности «Роскосмоса». В том числе, данные о целевых

программах госкорпорации, их финансировании и сроках выполнения, сведения о финансовом состоянии и проблемах, о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Лица, осуществляющие сбор такой информации, могут быть отнесены к иностранным агентам.

