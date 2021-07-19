Дело Медведчука не отразится на отношениях России и Украины – политолог

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Тарас Березовец.

«Владимир Путин после написания своей статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» дал отдельное пояснение, упомянув Виктора Медведчука. Он сказал о недопустимости политических репрессий, о том, как несправедливо поступили в отношении Медведчука. Но по большому счету Медведчук сам сделал все, чтобы похоронить любой проект русского мира в Украине, поскольку это человек сверхтоксичный, который в принципе никогда не поучит шанса на то, чтобы избраться президентом. Более того, личный антирейтинг Медведчука скорее вредил даже его политической силе и без него у нее больше шансы повысить свою популярность. <...> Мне кажется, ставка на Медведчука не сработала, поэтому не вижу никаких оснований для того, чтобы Кремль каким-то образом мстил Зеленскому за то, каким образом поступили с Виктором Медведчуком. Наоборот, у Путина теперь развязаны руки, он может себе найти более рейтинговый субъект для своих инвестиций в Украине», — сказал он.

Политолог считает, что мера пресечения Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста будет сохранена без изменений и, вероятно, продлена в будущем. ПО его словам, «в этом заинтересован и действующий президент Зеленский, который таким образом закрывает пророссийскую нишу и маргинализирует Виктора Медведчука и его сторонников». Т.Березовец также отметил, что на фоне ареста Медвечука идет борьба в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую возглавляет политик.

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука 20 июля. Украинский политик, который является кумом президента России Владимира Путина, был задержан в мае после обысков в его доме и в офисе его партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Виктор Медведчук обвинили в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. В.Медведчук называет свое преследование политически мотивированным.