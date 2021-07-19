Российским авиакомпаниям пока отказали в полетах на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх

Этого направления нет в приказе Росавиации о допусках перевозчиков к международным рейсам. Причина отказа не уточняется.

Пресс-секретарь Российского Союза Туриндустрии Ирина Тюрина назвала это формальностью. В интервью «Эху» она объяснила, что для выдачи авиакомпаниям разрешения на полеты в Египет не оформлены все необходимые документы.

«Это просто формальность. Дело в том, что кроме того, что Владимир Путин отменил свой указ о запрете на выполнение чартерных и регулярных рейсов прямых на курорты больше ничего не произошло, а Оперштаб должен определить дату начала полетов, какое количество будет рейсов, статус этих рейсов, из каких городов они будут выполняться, с какой частотой. Заседания Оперштаба по этому поводу не проводилось, соответственно Росавиация не может дать никаких допусков на такие рейсы. Не надо пугаться, дождемся решения Оперштаба и дальше получим все формальности от Росавиации», — сказала она.

По словам Тюриной, после решения оперативного штаба Росавиация выдаст перевозчикам допуск к рейсам на курорты Египта.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после взрыва на борту самолета Когалымавиа, жертвами которого стали свыше 220 человек. В ФСБ признали случившееся терактом.

8-го июля президент Владимир Путин отменил этот запрет. Предполагалось, что туркомпании смогут возобновить отправку туристов на курорты примерно к концу месяца.