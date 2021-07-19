Крупнейшие российские компании в области строительства транспортной инфраструктуры пожаловались на проблемы в отрасли

В письме президенту Владимиру Путину они сетуют на убытки и долги. Кризис, по их словам, создает неприемлемые риски, в том числе для безопасности страны, — пишет РБК.

В числе подписантов главы восьми компаний, в том числе СГМ-Мост Аркадия Ротенберга и Стройтрансгаз Геннадия Тимченко. В письме говорится, что разрешение существующих проблем невозможно без дополнительного внимания главы государства, но конкретные просьбы там не указаны.

Изначально копия письма была опубликована в телеграм-канале «Беспощадный пиарщик». Источник в правительстве подтвердил его содержание. По его словам, в конце июня Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть этот вопрос и доложить.

