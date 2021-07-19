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Эксклюзив Эха 22:03, 19 июля 2021

Суд оштрафовал на тысячу рублей журналистку сетевого издания «Лента.ру», сообщившую об избиении при задержании

Басманный суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей журналистку сетевого издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову, сообщившую об избиении полицейскими при задержании. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Главный редактор издания Владимир Тодоров в интервью «Эху» назвал это решение странным и необоснованным.
«С приговором, естественно, не согласны. Мы будем его обжаловать. Основой для обвинения послужили рапорты двух сотрудников спецполка, написанные абсолютно под копирку слово в слово. Мы настроены обжаловать, а там посмотрим», — сказал он.

Завьялову задержали в минувшую субботу на Чистых прудах, когда она пыталась снять, как полицейские ведут в автозак ребенка. При этом полицейские, по словам журналистки, действовали очень жестко. Выходные она провела в отделе полиции.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает недопустимой данную ситуацию иготов оказать Завьяловой юридическую поддержку.


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