Евросоюз пожаловался в ВТО на дискриминацию европейских торговых компаний в России

В Брюсселе считают, что из-за проводимой Москвой политики «импортозамещения» предприятия ЕС оказываются в невыгодном положении при участии в тендерах.

Всего Евросоюз, инициировавший спор на уровне Всемирной торговой организации, выразил обеспокоенность тремя сложившимися, по мнению сообщества, практиками. Одна из них, как считает Брюссель, дискриминирует европейские компании на этапе оценки заявок. Речь идет о субсидировании 15% стоимости некоторых отечественных товаров, если в тендерах участвуют российские компании с государственным присутствием. В результате европейские фирмы предстают в невыгодном свете, утверждают в ЕС.

Вторая претензия заключается в том, что компании из России должны получить специальное разрешение на покупку машиностроительной продукции в Европе, в то время как для приобретения отечественных товаров оно не нужно. Наконец, Брюссель указал и на наличие квот при закупке продукции из списка примерно в 250 позиций: около 90% из них должны быть российского производства. Все это, считают в ЕС, противоречит правилам ВТО.

В Министерстве экономического развития, тем временем, сказали, что готовы провести консультации с ЕС, при этом нарушения Москвой правил ВТО в ведомстве отрицают.