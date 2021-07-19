Экс-фигурант списка Форбс Александр Щукин, скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавируса

Экс-фигурант списка Форбс, сооснователь и бывший совладелец холдинга Сибуглемет, Александр Щукин, скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также Форбс со ссылкой на родственников предпринимателя.

По данным издания, в мае Щукин перенес операцию на сердце, а в начале июля попал в кемеровскую реанимацию с ковидом. С 2016 года бизнесмен находился под домашним арестом по обвинению в вымогательстве.