Олимпийские соревнования по гребле оказались под угрозой из-за нашествия устриц в Токийском заливе

Как сообщает британская корпорация ВВС, моллюски цепляются к поплавкам-волнорезам, и они начинают тонуть. Оборудование очищают в том числе с помощью водолазов, в результате выловлено 14 тонн популярных съедобных устриц, однако их не будут есть или продавать, поскольку это может повлечь за собой проверки со стороны контролирующих органов.