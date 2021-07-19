В Индии подтвердили эффективность российской вакцины «Спутник» против нового штамма коронавируса, дельта

Об этом сообщает агентство АНИ по результатам тестов Национального совета медицинских исследований. Помимо российской вакцины, в Индии используют еще два препарата, оба выпускаются в стране, один из них разработан британско-шведской компанией AstraZeneca. По данным властей, на данный момент хотя бы первую прививку получили более 40% взрослого населения.
2021-07-19T21:32:16+03:00
2021-07-19T21:32:16+03:00
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21:32, 19 июля 2021
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