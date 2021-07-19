Евросоюз инициировал спор с Россией через ВТО

Брюссель считает, что некоторые меры, принимаемые с 2015 года в рамках импортозамещения, дискриминируют европейские компании при продаже товаров российским госкомпаниям. В ЕС отмечают, что если запрошенные с Москвой консультации не приведут к решению вопроса, Брюссель может просить ВТО создать комиссию для разрешения спора.

В Минэкономразвитии сказали РБК, что готовы провести консультации и убедить ЕС в отсутствии нарушения норм ВТО.

